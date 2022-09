11 Settembre 2022 18:20

Maltempo, nel pomeriggio acquazzone a Palmi, tromba marina nelle acque del Golfo di Gioia Tauro

Temperature in calo in Calabria dopo il caldo dei giorni scorsi: nel primo pomeriggio si sono verificati episodi di maltempo nel basso Tirreno reggino tra la Costa Viola e la Piana. Nelle acque del Golfo di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, si è formata una vera e propria tromba marina, come si evince dalla foto in evidenza.

Il fenomeno temporalesco è stata ben visibile tanto da poter essere fotografato nella sua interezza.