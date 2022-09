Messina: Torrenova piange la morte di Paolo Cattaino, dipendente comunale dal 1952

19 Settembre 2022 15:41

“Colonna portante e punto di riferimento”, scrive in una nota di cordoglio l’amministrazione comunale di Torrenova

Tutta l’amministrazione comunale di Torrenova, in provincia di Messina, si stringe al dolore della famiglia per la perdita del signor Paolo Cattaino. “Memoria storica per il nostro comune, dipendente comunale dalla condotta irreprensibile sin dal 1952, quando ancora non era stata proclamata l’autonomia da San Marco d’Alunzio”, è quanto si legge nella nota diffusa sui canali ufficiali.

“Colonna portante e riferimento in tutti settori dell’attività amministrativa sin da quando nel nostro comune era attiva unicamente la delegazione e, poi, dal raggiungimento dell’autonomia sino al pensionamento”, conclude il cordoglio del Comune di Torrenova.