Tonno Callipo Volley, prosegue la preparazione: 2-2 nel test contro Farmitalia Aci Castello

17 Settembre 2022 09:57

Tonno Callipo, test positivo: 2-2 con la Farmitalia Aci Castello

A distanza di tre settimane dall’inizio del Campionato di Serie A2, la Tonno Callipo Volley prosegue senza interruzioni il lavoro di preparazione. Oggi pomeriggio i giallorossi al PalaValentia, nel terzo allenamento congiunto della stagione, il secondo consecutivo a distanza di poco meno di 48 ore, hanno affrontato Farmitalia Aci Castello, formazione che militerà nella terza serie nazionale guidata dall’argentino Waldo Kantor, ex di turno essendo stato sulla panchina di Vibo nella stagione 2016-2017. 2-2 (parziali 21–25, 25–14, 27–25, 21–25) il punteggio finale della contesa in cui il tecnico brasiliano Cezar Douglas ha mescolato le carte nel corso dei quattro set schierando un sestetto inedito composto dai giovani Maccarone e Beluomo al centro, Terpin in posto-4 accanto a Fedrizzi, Cavaccini libero e la diagonale Orduna-Buchegger. Nel terzo set in campo Tallone per Terpin e nel parziale finale Piazza per Orduna e Bellia per Buchegger. Sono rimasti completamente a riposo il giovane libero Carta oltre a Mijailovic, Candellaro e Tondo. La squadra etnea si è aggiudicata il primo e quarto parziale sempre con identico punteggio di 21-25, mentre i giallorossi si sono imposti in maniera agevole 25-14 nella frazione centrale e nella seconda soltanto ai vantaggi.

Come è inevitabile in questa fase della preparazione il tecnico sta cercando di trovare la quadra al termine della sesta settimana di allenamento che si completerà domani con una seduta mattutina di pesi e tecnica. Fino ad ora sono già emerse buone indicazioni e sprazzi di bel gioco. Tra le fila della Tonno Callipo degne di nota sono: l’austriaco Buchegger autore di 18 punti con 2 ace e 3 muri punto e il 52% di positività in attacco e lo schiacciatore Fedrizzi che ha siglato 17 punti con 3 ace e 1 muri vincente. Prestazione condita da un buon 62% di positività in ricezione. Utili indicazioni anche dai giovani Maccarone e Belluomo. Ancora assente giustificato il centrale Balestra, impegnato con la Nazionale giovanile azzurra per i campionati europei Under 20 che si disputeranno dal 17 al 25 settembre a Vasto e Montesilvano. Come sempre brillante la regia del capitano italo-argentino Orduna, l’incisività in attacco dello schiacciatore Terpin e la solidità in difesa e ricezione dell’esperto libero Cavaccini. Sul fronte della formazione siciliana i migliori realizzatori sono stati l’opposto Casaro e lo schiacciatore Vaskelis autori entrambi di 18 punti con il 60% in attacco per il primo e il 52% per il secondo.

Al di là del risultato la gara amichevole con i siciliani è servita a dare allo staff tecnico indicazioni precise sulle quali poter lavorare nei prossimi giorni. Il ritorno in palestra per la Tonno Callipo è fissato per lunedì pomeriggio e in settimana sono in programma due impegni probanti nel triangolare che si svolgerà a Corigliano giovedì 22 e venerdì 23 con le sfide contro Castellana Grotte e i greci dell’Olympiacos, nelle cui fila militano l’ex regista azzurro Travica e lo sloveno Stern.

IL TABELLINO

Tonno Callipo Vibo Valentia –Farmitalia Catania 2–2

Parziali: (21–25, 25–14, 27–25, 21–25)

TONNO CALLIPO CALABRIA: Orduna cap. 2, Buchegger 18, Maccarone 5, Belluomo 8, Terpin 9, Fedrizzi 17, Cavaccini (L1, 67% positiva, 40% perfetta); Tallone 3, Piazza 1, Bellia 5, Mijailovic n.e., Candellaro n.e., Carta (L2) n.e.. Tondo n.e. Allenatore: Cezar Douglas; Assistent coach: Francesco Racaniello

FARMITALIA ACI CASTELLO: Fabroni cap. 1, Casaro 18, Frumuselu 4, Jeroncic 3, Vaskelis 18, Di Sabato 9, Zito (L1, 46% Positiva, 31% perfetta); Tasholli 2, Maccarone (L2, 00% positiva, 00% perfetta), Nicotra, Battaglia, Smiriglia 2, Fichera. Allenatore: Waldo Kantor; Assistent coach: Mauro Puleo

Note– VIBO VALENTIA: aces 9, battute sbagliate 20, muri vincenti 7, errori: 26; attacco 50%, ricezione 57% positiva, 24% perfetta, punti realizzati: 68; CATANIA: aces 7, battute sbagliate 21, muri vincenti 7, errori: 32; attacco 47%, ricezione 39% positiva, 21% perfetta, punti realizzati: 57; durata set: 23’, 21’, 30’, 24’. Totale: 98 minuti