Tonno Callipo Volley, al via la campagna abbonamenti 2022-2023: “Tu sei la squadra” | PREZZI 

26 Settembre 2022 17:17

Il visual realizzato per la campagna 2022/2023 riproduce la frammentazione di tante immagini che, insieme, costruiscono un unico volto

“Tu sei la squadra” è lo slogan che la Tonno Callipo Volley ha scelto per rivolgersi in maniera diretta ai tifosi in vista del prossimo Campionato di Serie A2 che si preannuncia avvincente e competitivo. Un modo per richiamare l’attenzione di ogni singolo sostenitore che, attraverso il proprio contributo, diventa parte attiva di un progetto sportivo e sociale alimentato dalla passione per la pallavolo e dalla condivisione dei medesimi valori. In altre parole, la squadra senza i suoi supporters non avrebbe ragione di esistere.

Così, mentre il roster edizione 2022/2023 continua a lavorare sodo in palestra per farsi trovare pronto all’esordio di domenica 9 ottobre, la Società del Presidente Pippo Callipo accende i riflettori sul suo pubblico incitandolo a rispondere presente durante la nuova stagione che ha come obiettivo dichiarato la conquista del salto di categoria. E ancora, esorta a rimanere uniti per raggiungere gli scopi stabiliti. Sviluppare il senso di appartenenza è un processo dinamico che può funzionare esclusivamente se la coesione, come un filo invisibile, è in grado di legare i singoli protagonisti della storia al punto da formarne un tutt’uno.

Per la realizzazione del visual, che riporta la firma dell’ufficio marketing del Gruppo Callipo e che da oggi campeggia in diversi punti strategici della città e dei paesi limitrofi, sono stati selezionati diversi volti, che stanno a simboleggiare i tanti tifosi della squadra. La grafica tecnicamente è stata costruita con la frammentazione di tante immagini che insieme costruiscono un solo volto e comunicano l’inclusività ed il senso di appartenenza. L’obiettivo è suscitare curiosità e indurre i tifosi ad interpretare il visual. Il messaggio non dovrà essere uguale per tutti proprio perché sentirsi parte di una squadra ha significati diversi per ognuno di noi.

TUTTE LE INFO SUI BIGLIETTI

Prezzi contenuti per permettere a tutti di seguire da vicino la propria squadra. Inoltre, è stata prevista una riduzione del biglietto per le fasce d’età comprese tra i 4 e i 17 anni e gli over 65.

TUTTI I MATCH DI REGULAR SEASON

PREZZO INTERO: € 8,00

PREZZO RIDOTTO (4-17 anni e over 65): € 4,00

COPPA ITALIA, PLAY OFF, SUPERCOPPA

PREZZO INTERO: € 10,00

PREZZO RIDOTTO (4-17 anni e over 65): € 5,00