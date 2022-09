Elezioni, Tilde Minasi a StrettoWeb: “finalmente avremo un governo eletto dal popolo” | INTERVISTA

26 Settembre 2022 19:40

Elezioni, intervista a Tilde Minasi poche ore dopo la sua elezione a Senatore della Repubblica: rappresenterà Reggio Calabria a Palazzo Madama

Tilde Minasi è adesso ufficialmente Senatore della Repubblica per Reggio Calabria: aveva già assaporato questo ruolo così importante e prestigioso qualche mese fa, per poi rinunciare continuando il proprio lavoro da Assessore Regionale. Adesso la candidatura nel collegio uninominale e anche nel listino proporzionale ha dimostrato tutta la fiducia che Matteo Salvini ha avuto sull’esponente politico reggino, che oggi può festeggiare. Raggiunta a caldo dai microfoni di StrettoWeb, Minasi è soddisfatta: “”finalmente si torna a governare con un governo eletto dal popolo dopo anni di governi tecnici. Adesso dobbiamo iniziare a lavorare con il nuovo Governo per dare serenità ai cittadini e sviluppo ai territori“.

Nell’intervista Tilde Minasi lancia le priorità del nuovo governo: “dovremo subito intervenire sul caro bollette perché oggi rischiamo di far saltare un Paese. Gli altri Stati hanno già provveduto, è urgente. Poi dovremo lavorare ad una riforma fiscale, io credo che ripartendo da una riforma fiscale si può superare la crisi che da troppo tempo attanaglia il nostro Paese. E’ necessario che il lavoro costi meno, affinché le aziende possano assumere. Il nostro territorio ha vocazione turistica e agricola, e io spesso invito i ragazzi ad investire nell’agricoltura perché abbiamo tantissimi prodotti unici che non sono valorizzati come dovrebbero. Tra le nostre priorità ci sono anche le grandi infrastrutture, prima di tutto la SS106 e il miglioramento della viabilità sul nostro territorio“.