Taormina, una parata di stelle per la finale di “Una ragazza per il cinema” | OSPITI

4 Settembre 2022 11:33

Da Beppe Convertini a Povia, da Adriana Volpe a Francesco Monte: anche quest’anno sarà una parata di stelle per la Finale di “Una ragazza per il cinema” a Taormina

Iniziato il conteggio alla rovescia, per l’evento dell’anno, la 34esima edizione del Premio Nazionale di Bellezza e Talento “Una ragazza per il cinema”, la Finale Nazionale, si svolgerà, domenica 11 settembre 2022, nello splendido scenario del Teatro Antico di Taormina. Sarà, anche quest’anno, una parata di stelle. Ecco alcuni illustri ospiti che hanno confermato l’invito dei Patron, Antonio Lo Presti e Daniela Eramo, per la Finale: nella carovana del Premio, consolidata la conduzione della serata affidata, ancora una volta, a Beppe Convertini, volto noto di Rai1, affiancato, questa volta, da Adriana Volpe, nota Conduttrice Tv, del programma “Mezzogiorno in Famiglia” su Rai2, concorrente del reality “Grande Fratello Vip” su Canale 5 e Conduttrice di “Ogni mattina” su TV8.

Le coreografie della finale, anche quest’anno, saranno preparate da Garrison Rochelle, ballerino, coreografo e insegnante statunitense, naturalizzato italiano, decisamente, una gradita riconferma. Per la musica, arriva Povia, cantautore, chitarrista e blogger, vincitore del Festival di Sanremo 2006. Spazio anche per la comicità con Paolo Caiazzo, uno degli attori cabarettisti più amati di “Made in Sud”, su Raidue. Ha preso parte anche a tantissime trasmissioni televisive come “Quelli che il calcio”, “Bulldozer”, “Zelig Off” e ancora “Colorado Cafè Live”. Ha confermato anche Francesco Monte, modello, attore e cantante. Dopo aver partecipato a “Uomini e Donne”, “l’Isola dei Famosi” e “Grande Fratello VIP”, riscuote il meritato successo, vincitore nel 2019, a “Tale e Quale Show”. Oggi continua il percorso musicale intrapreso raccogliendo sempre maggiori consensi. Il suo nuovo singolo è “Complice”.

Da 34 anni, nel panorama nazionale, il Premio “Una ragazza per il cinema”, dà accesso a bellezze e talenti, al mondo dello spettacolo. Un bel trampolino di lancio per tante ragazze. Saranno, inoltre, presenti, il maestro impareggiabile nell’arte del “make-up” Pablo Gil Cagnè, visagista delle star e il direttore dell’Agenzia ”The One Model”, re della moda Franco Battaglia.