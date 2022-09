Tajani: “il Ponte sullo Stretto e i termovalorizzatori sono opere fondamentali per la Sicilia”

10 Settembre 2022 17:52

Sicilia: Tajani oggi a Palermo a sostegno del candidato alla presidenza della Regione Siciliana, Renato Schifani”

Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, ha partecipato all’evento, a Palermo, a sostegno del candidato presidente del Centro/Destra, Renato Schifani. Il Ponte sullo Stretto e i termovalorizzatori – sottolinea- sono opere fondamentali per la Sicilia. E’ impensabile inviare i rifiuti in Germania o in Svezia, in questo questi Paesi ci guadagnano due volte perché li paghiamo per prendersi la spazzatura e loro producono energia rivendendola. “Sarà il prossimo governo di centrodestra a decidere come fare il Ponte, ci sono progetti pronti a partire, senza fare ulteriori studi. In Sicilia, inoltre, bisogna realizzare l’alta velocità, l’Isola non può avere una rete ferroviaria dell’Ottocento”, rimarca.

Sui sondaggi Tajani ha evidenziano: “non diamo retta a quei 2-3 sondaggi che poi sono magari anche taroccati, sono convinto che avremo un consistente numero deputati a Roma e a Palermo. Sono ottimista: se in Sicilia vinciamo con Renato Schifani non mi pare ci sia crisi di risultati”. Su Gaetano Armao, che ha lasciato Forza Italia per candidarsi a governatore in Sicilia col Terzo Polo, Tajani ha detto: “chi ha fatto il vice presidente della Regione non può fare scelte simili, lui lo ha fatto e sarà marginale”.