Supplenze scolastiche a Reggio Calabria, le ultime dopo il caos: “solo rettifica, nulla da rifare”

12 Settembre 2022 21:58

Graduatorie provinciali per le supplenze: seconda convocazione a Reggio Calabria, nulla da rifare

“Apprendiamo dal sito dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria che si sta procedendo alla rettifica e non all’intero rifacimento del primo turno di nomina, degli incarichi delle supplenze conferite dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). La Federazione UIL SCUOLA RUA di Reggio Calabria si complimenta con il lavoro svolto dall’ATP di Reggio Calabria, che nonostante le tortuose difficoltà dovute dal sistema informatizzato per l’attribuzione degli incarichi annuali, ha proceduto, come più volte auspicato dalla UIL SCUOLA, a rettificare i singoli casi motivati e supportati da giustificazioni inequivocabilmente di rilevanza giuridica. Ciò comporterà che più di 1.500 docenti (già nominati) continueranno il lavoro nelle scuole senza che ci siano ulteriori disagi”. E’ quanto si legge nella nota della UIL SCUOLA RUA, in un comunicato a firma Luca Scrivano, dopo la vicenda legata all’errore nell’assegnazione di alcune supplenze.

“Ci dispiace solo – si legge ancora – che si sono creati, anche mezzo stampa, informazioni allarmanti che hanno solo creato ulteriori difficoltà in un sistema già condizionato da enormi errori creati dall’algoritmo, e non da chi lo deve gestire dalla base. La Federazione UIL SCUOLA di Reggio Calabria continuerà a vigilare affinché siano sempre rispettate le procedure nel rispetto dei diritti dei lavoratori della scuola, delle Istituzioni e della scuola Costituzionale”.