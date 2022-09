Supercoppa Serie B, Ragusa-Pallacanestro Viola cambia data: si gioca domenica 11 settembre

1 Settembre 2022 17:23

Cambia la data dell’esordio stagionale della Pallacanestro Viola: la sfida contro Ragusa in Supercoppa è stata spostata a domenica 11 settembre

Cambio di programma, slitta l’esordio stagionale della Pallacanestro Viola. I reggini, alle prese con la costruzione del roster che ha visto gli arrivi di Renzi e Marchini negli ultimi due giorni, avranno un giorno in più prima di presentarsi in campo per la prima gara della stagione. Cambia la data della sfida di Supercoppa contro Kleb Ragusa, inizialmente prevista per sabato 10 settembre alle 20:30, adesso ricollocata il giorno successivo, domenica 11 settembre alle 19:00.

Di seguito il comunicato della società nel quale si legge: “si comunica che la partita di Supercoppa di serie B Old Wild West tra Kleb Ragusa e Viola Reggio Calabria prevista inizialmente sabato 10 settembre alle 20.30 si giocherà domenica 11 alle ore 19 al PalaPadua di Ragusa“.