Stromboli, il sindaco: “no alle riprese della fiction Rai”

7 Settembre 2022 12:42

“La richiesta di disponibilità ed autorizzazioni alle riprese non può essere accolta”, ha scritto il primo cittadino in una nota rivolta alla società “11 Marzo Film”

Stromboli dice ufficialmente “No” alla prosecuzione delle riprese della fiction Rai dedicata alla Protezione Civile, sul set che lo scorso 25 maggio ha provocato l’incendio che ha devastato gran parte della vegetazione presente sull’isola. Un’intera montagna “spogliata” completamente dal rogo, che ha poi determinato l’altra disastro naturale, quello del 12 agosto, quando in seguito all’alluvione il fango e i detriti si sono riversati su gran parte del villaggio. Il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo, ha quindi emanato una nota diretta alla società “11 Marzo Film” con il diniego a proseguire in futuro.

“Stante l’atteggiamento ostruzionistico, omissivo e non collaborativo ed ascoltate le motivate preoccupazione dei cittadini sull’intera vicenda – scrive il sindaco – si comunica che la vostra richiesta di disponibilità ed autorizzazioni alle riprese non può essere accolta, salvo gli ulteriori provvedimenti che questa amministrazione si riserva di assumere”. Alla società di produzione, Gullo ricorda i numerosi solleciti avanzati dal legale dell’ente, Luca Zaia, per richiedere il risarcimento danni e l’attivazione di una polizza assicurativa.