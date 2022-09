Milan, gli ultras al derby: “Pippo Inzaghi figlio unico”

4 Settembre 2022 10:12

Uno sfottò esposto durante la gara contro l’Inter ha riguardato l’allenatore della Reggina, amato dal popolo rossonero

C’è un solo Inzaghi per i tifosi del Milan, e si chiama Pippo. Durante il derby di ieri giocato a San Siro i tifosi rossoneri hanno esposto lo striscione che recita: “Pippo Inzaghi figlio unico”. E’ una chiara ironia nei confronti di Simone, attuale allenatore dell’Inter, che la maglia del Diavolo non l’hai mai vestita neppure da calciatore, rispetto al fratello che invece ha fatto la storia del club. L’attuale allenatore della Reggina con il Milan ha vinto infatti due Champions League, una Coppa del mondo per club, due Supercoppe europee, due Scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe italiane.

Questo è il motivo per cui Super Pippo è ancora molto amato dalla piazza milanista, a differenza di Simone che sedendo sulla panchina neroazzurra non attrae certo le simpatie degli avversari. Tra i due Inzaghi ovviamente vige un bellissimo rapporto di fratellanza, si stimano a vicenda e sono uniti moltissimo. Entrambi hanno un carattere combattivo e fanno della correttezza e dell’umiltà i loro punti di forza. Ma si sa, il calcio è fatto anche di ricordi, e Pippo ne ha davvero tanti da raccontare, anche per l’orgoglio dei reggini che finalmente lo stanno vivendo giornalmente.