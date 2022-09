Sottopasso Ravagnese, Teknoservice ai cittadini di Reggio: “manteniamolo pulito, stop scarico rifiuti”

7 Settembre 2022 12:16

Tramite una nota, la ditta Teknoserviceitalia si rivolge ai cittadini dopo le operazioni di manutenzione stradale e del verde che renderanno fruibile il tratto che collega Ravagnese a Pellaro

“Abbandoniamo le cattive abitudini, non i rifiuti”. E’ con questo motto che Teknoserviceitalia si rivolge ai cittadini di Reggio Calabria in merito allo scarico abusivo della spazzatura in strada. Come ricordato nella nota, l’azienda ha collaborato, in sinergia con gli operatori del settore manutenzione stradale e del settore manutenzione verde, alla realizzazione di un imponente intervento di pulizia straordinaria e ripristino della viabilità, presso il sottopasso aeroportuale che collega Ravagnese alla frazione di Pellaro.

Quel tratto, precedentemente inibito al traffico veicolare proprio a causa del verificarsi dell’abbandono di enormi quantità di rifiuti, è tornato sotto la lente di ingrandimento in seguito ai lavori sulla tangenziale in prossimità dello svincolo di Ravagnese, che stanno creando enormi disagi in uno snodo centrale del traffico reggino. Il sottopasso adesso è stato ripulito, si attende la delibera del Comune per ridarlo alla fruibilità pubblica, ma grande responsabilità è data in mano ai cittadini. “Per far si che tali attività non siano rese vane, è importante che tutti si impegnino nel quotidiano per mantenere questa ed altre strade pulite”, conclude la nota di Teknoserviceitalia.