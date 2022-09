Tensione al largo della Sicilia: sottomarino nucleare russo nelle acque italiane, jet americani lo monitorano

3 Settembre 2022 16:04

Il sottomarino russo è stato monitorato per ore da due jet americani tra Malta e la Sicilia

Un sottomarino russo si troverebbe nelle acque italiane tra Malta e la Sicilia. A lanciare la notizia è stato il quotidiano NavalNews. Lanciato l’allarme, due jet americani decollati dalla base di Sigonella hanno inseguito per ore il sottomarino, prima a sud di Malta poi in un’area compresa tra l’isola e Capo Passero, in Sicilia. La notizia lanciata da NavalNews non è ancora stata confermata da fonti ufficiali, ma sembrerebbe che l’imbarcazione potrebbe essere stata dislocata tra la Sicilia e Malta per sostituire l’incrociatore russo Marshal Ustinov.

Secondo quanto scrive “La Repubblica”, l’ipotesi è che si tratti di un’unità d’attacco, senza armamenti atomici a bordo, dotata di missili cruise per colpire le portaerei.