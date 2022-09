Sondaggio Regionali Sicilia, De Luca al veleno: “Agcom non vede, non sente e non parla”

2 Settembre 2022 17:55

La risposta di Agcom non convince l’ex sindaco di Messina che aveva presentato un esposto dopo la pubblicazione al Tg5 di un sondaggio che lo dava in netto svantaggio rispetto alle coalizioni di Centrodestra e Centrosinistra

È arrivata la risposta di Agcom all’esposto presentato dal movimento Sud chiama Nord in merito al sondaggio Tecnè diffuso dal Tg5 e poi ripreso da più testate giornalistiche. Nella nota Agcom afferma che il sondaggio in questione non risulta diffuso. “Davvero imbarazzante la risposta ricevuta oggi da Agcom al nostro esposto”, commenta il leader di Sud chiama Nord e candidato alla presidenza della Regione Siciliana, Cateno De Luca. “Agcom afferma che il TG5 non ha mai trasmesso il sondaggio contestato!”, prosegue l’ex sindaco di Messina.

“Probabilmente – ironizza De Luca – si è trattato di una allucinazione collettiva, così come fantasioso era il risultato della presunta rilevazione… Restiamo dunque in attesa che l’Agcom si sintonizzi sui canali del Biscione di Cologno Monzese per recuperare le edizioni arretrate del Tg5 per poi applicare le sanzioni previste!”.