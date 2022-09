Sondaggi politici, per Tecnè Centro/Destra vicino ad un passo dal 50%, Pd e alleati staccati di 21 punti

2 Settembre 2022 16:49

Sondaggi politici, per Tecnè Centro/Destra vicino ad un passo dal 50%, Terzo Polo (Italia Viva e Azione) fermo al 5%

Il Centro/Destra, secondo l’ultima rilevazione condotta da Tecnè, è in vantaggio in vista delle elezioni politiche del 25 settembre prossimo. Per il sondaggio la coalizione di Meloni, Salvini e Berlusconi è vicino al 50% mentre la coalizione guidata dal Partito Democratico di Enrico Letta si attesta al 29%. Alle loro spalle sia il Movimento 5 Stelle si attesta al 10,9%, mentre il Terzo Polo (Azione-Italia Viva) si fermerebbe al 5%.