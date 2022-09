Bovalino ai Soliti Ignoti: ieri protagoniste le gemelle de Fiores

22 Settembre 2022 11:40

Un interno paese è rimasto incollato al teleschermo per tifare la vittoria delle due sorelle

C’è ancora Reggio Calabria protagonista ai Soliti Ignoti. Ieri sera, infatti, durante è stata mandata in onda la puntata in cui hanno partecipato le gemelle Lorella de Fiores e Tiziana De Fiores: ovviamente entrambe sono di Bovalino, anche se originarie di San Luca, e svolgono con successo la professione di avvocato a Roma. Con la loro simpatia hanno tenuto incollati i compaesani al teleschermo, mentre loro erano alle prese del quiz-show condotto da Amadeus in cui l’obiettivo è quello di abbinare a otto “ignoti” la giusta identità per portare a casa un bel gruzzoletto.

Tra intuizioni e impreviste le due sorelle sono giunte al bivio finale con €15.200, anche se l’errore nella scelta dell’ignoto finale non ha permesso alle avvocatesse di ottenere la vittoria del premio. La soddisfazione per aver partecipato è comunque grande lo stesso: “grazie amici. Siete stati tantissimi. Whatsapp, facebook, Instagram impazziti. Tanto affetto e tutti a inviarci foto e tag su stories Instagram. Vi amiamo”, scrivono sui social le due sorelle. E’ possibile rivedere la puntata in streaming sul sito RaiPlay e selezionare la puntata del 21 settembre (disponibile per 7 giorni).