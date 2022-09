Acr Messina, ecco il nuovo sito ufficiale

23 Settembre 2022 20:35

Nuovo sito ufficiale per l’Acr Messina: lo annuncia lo stesso club

Una nuova casa digitale per l’Acr Messina, uno spazio che nelle intenzioni della società, dovrà diventare il punto di riferimento dei tifosi giallorossi di tutto il mondo. Grazie alla partnership con Uido, azienda di comunicazione e sviluppo digitale con più sedi nel territorio nazionale, ecco il nuovo sito internet dell’Acr Messina.

L’idea nasce dal cofounder di Uido, Roberto Ruggeri, conosciuto a livello nazionale per essere una delle persone più influenti a livello digital, che ha raccolto l’appello alla messinesità e al senso di appartenenza lanciato dal Messina e ha voluto dare, con gli altri soci di Uido, un contributo tangibile ed utile per il rilancio dell’immagine del Messina calcio. Al sito ha lavorato un pool dedicato di Uido e il team della Comunicazione dell’Acr Messina. Le news, i video, le foto, la biglietteria, la novità della “Hall of Fame” e presto anche lo shop on line. In più tante iniziative passando anche attraverso i profili ufficiali della società sui principali social network.