Sinagra, chiusura al transito di un tratto della strada provinciale 145

14 Settembre 2022 16:22

Sinagra: l’interdizione avrà vigore dal 15 settembre al 15 ottobre 2022, dal lunedì al venerdì e dalle ore 7:00 alle ore 17:00

La III Direzione “Viabilità Metropolitana” Servizio “Programmazione OO.PP. e Servizi Integrati” della Città Metropolitana di Messina ha disposto la chiusura al transito, dal centro abitato di Sinagra e fino all’incrocio con la strada statale 116 in contrada Limari, della strada provinciale 145 di Sinagra, per esecuzione di lavori di manutenzione e messa in sicurezza della sede stradale di cui al progetto “Area Interna Nebrodi – PO FESR 2014/2020 – OT 7.4.1 – Strategia D’Area Sperimentale – Nebrodi – AINEB 15 – Lavori di Manutenzione e messa in sicurezza Itinerario stradale strada provinciale 146/bis e strada provinciale 145 di Ponte Naso Sinagra – Limari”.

L’interdizione avrà vigore dal 15 settembre al 15 ottobre 2022, dal lunedì al venerdì e dalle ore 7:00 alle ore 17:00.

Il percorso alternativo suggerito è il seguente:

– da Castell’Umberto in direzione Sinagra: dall’innesto della strada provinciale 145 di Sinagra al Km. 44+200 della strada statale 116 per Km. 9+800, proseguire sulla strada statale 116 fino al Km. 34+400, all’incrocio con la strada provinciale 136 Raccuiese, percorrendola dal Km. 24+450 al Km. 23+850, proseguire quindi lungo la strada provinciale 139 di Ucria fino all’abitato di Sinagra;

– da Sinagra in direzione Castell’Umberto: medesimo percorso sopra descritto in direzione opposta. E’ consentito ai soli residenti, raggiungere le proprie abitazioni ed in caso di emergenza la ditta esecutrice provvederà a riaprire il transito per i mezzi di soccorso.