Elezioni Regionali Sicilia: mancano ancora 226 sezioni, problemi in alcuni comuni

27 Settembre 2022 14:09

Elezioni, l’ufficio elettorale della Regione siciliana non può ancora procedere alla comunicazione definitiva della ripartizione dei seggi in tutta la Sicilia

A causa di dati incompleti o errati trasmessi da alcuni Comuni, l’Ufficio elettorale della Regione Sicilia non può ancora procedere alla comunicazione definitiva della ripartizione dei seggi in tutta la Sicilia. In particolare, mancano ancora all’appello 226 sezioni (sulle 5.298 complessive) nelle seguenti province: Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Siracusa, Trapani. Lo rende noto la Presidenza della Regione siciliana.

Il dipartimento regionale delle Autonomie locali potrà pertanto riprendere l’aggiornamento del portale solo quando le Prefetture valideranno i dati corretti e completi.