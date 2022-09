Sicilia: Schifani punta su Scoma e Prestigiacomo, il neo presidente già al lavoro per la nuova giunta

27 Settembre 2022 22:31

Sicilia: Schifani punta su Scoma e Prestigiacomo, maggioranza solida all’Ars per il Centro/Destra

Renato Schifani è raggiante per la vittoria alle elezioni regionali in Sicilia. “Il risultato è stato chiaro -afferma il neo presidente della Regione siciliana – per fortuna anche i partiti locali hanno superato il 5% così all’Assemblea ci sarà agibilità totale“. Il governatore è già al lavoro per formare il nuovo esecutivo: “dobbiamo partire subito con la giunta – rimarca- sarà composta da assessori politici-esperti, assessori tuttologi non li accetterò”.

Qualche nome circola già, come quelli di Francesco Scoma, senatore uscente della Lega e di Stefania Prestigiacomo, che ha mancato la rielezione alla Camera con Forza Italia.