Sicilia, in arrivo fondi Ue: 101 milioni per ammodernamento dell’asse ferroviario Palermo-Catania-Messina

28 Settembre 2022 16:19

L’investimento permetterà la realizzazione di due gallerie che attraverseranno zone collinari e accidentate

La Commissione ha approvato un investimento di oltre 101 milioni di euro dal Fondo europeo di sviluppo regionale per l’ammodernamento dell’asse ferroviario Palermo-Catania-Messina in Sicilia. Il commissario per la coesione e le riforme Elisa Ferreira ha dichiarato che “si tratta di un investimento fondamentale per accrescere l’attrattività della Sicilia e incoraggiare l’utilizzo di una modalità di trasporto più sostenibile rispetto alla strada. Permetterà alla Sicilia di diventare un luogo più accessibile e attraente in cui vivere e lavorare”.

L’investimento contribuirà alla realizzazione di due gallerie, lunghe 92,75 me 34,75 m, e di 17 viadotti: “serviranno a rimuovere le sinuosità dei binari che attraversano zone collinari e accidentate. In alcune parti dell’isola sarà costruita una seconda corsia per favorire la circolazione simultanea in entrambe le direzioni. Questi investimenti ridurranno notevolmente i tempi di viaggio e aumenteranno la frequenza dei collegamenti”.