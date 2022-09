15 Settembre 2022 19:00

Sicilia, De Luca: “Schifani sui termovalorizzatori fa demagogia, non servono a risolvere il problema dei rifiuti”

“La proposta di Renato Schifani per risolvere il problema dei rifiuti che ci sono per strada è quella di realizzare due termovalorizzatori che trasformano i rifiuti in energia! Ci sarebbe da ridere se non fosse una proposta di un senatore della Repubblica ed attuale candidato alla presidenza della Regione Siciliana. Lo abbiamo spiegato a Musumeci e cerchiamo di spiegarlo anche a Schifani. Nei termovalorizzatori non si brucia il sacchetto dell’immondizia perché ha un basso potere calorifico e serve più energia per farla bruciare di quanto ne produrrebbe; anzi non ne produrrebbe affatto”. È la risposta del candidato alla Regione Siciliana Cateno De Luca, leader di “Sud chiama Nord” alle proposte di Schifani per risolvere l’emergenza rifiuti. “Negli impianti di valorizzazione energetica dei rifiuti – rimarca- ci va la frazione secca. I termovalorizzatori non sono dunque la soluzione e non servono certo ad eliminare i rifiuti in strada! Inoltre, realizzare un impianto prevede un progetto, un bando, delle autorizzazioni e poi l’appalto ed i lavori. Ad oggi non si sa nemmeno dove farli”.

“Si tratta di demagogia allo stato puro di uno Schifani che propone la parola termovalorizzatore perché non ha idea di come superare l’emergenza a breve termine! A conferma che Schifani ignora quanto fatto dal suo predecessore vorrei ricordare che è Musumeci a firmare, neppure due anni, fa il piano regionale dei rifiuti. E nel piano viene disposto che le frazioni di raccolta indifferenziata vadano nelle discariche disponibili. Non è possibile produrre alcun bando finché questo piano non viene modificato. Qualsiasi azione contraria sarebbe soggetta ad impugnativa ed eventuale condanna davanti al tribunale amministrativo”, conclude De Luca.