Elezioni Regionali Sicilia, De Luca: “noi siamo l’unica alternativa”

22 Settembre 2022 22:22

Sicilia, De Luca: “il popolo dei grillini ha capito che noi siamo la vera alternativa. Oggi siamo noi la forza politica che può interpretare la necessità di cambiamento di cui si facevano portavoce”

“Il mio appello oggi è rivolto al popolo di centrodestra che non sta condividendo la linea scelta con l’imposizione della candidatura di Renato Schifani. E’ rivolto a tutti coloro che hanno capito che votare per Caterina Chinnici è inutile perchè si è già ritirata. Non sta nemmeno facendo campagna elettorale. Il popolo dei grillini ha capito che noi siamo la vera alternativa”, è quanto afferma Cateno De Luca, candidato alla presidenza della Regione Siciliana.

“Oggi siamo noi la forza politica che può interpretare la necessità di cambiamento di cui si facevano portavoce. Il 25 settembre si cambia”, conclude De Luca.