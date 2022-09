Sicilia: Armao a confronto con l’Ordine dei commercialisti

20 Settembre 2022 17:42

Sicilia: oggi pomeriggio Gaetano Armao è intervenuto al confronto promosso dall’Ordine dei commercialisti

Oggi pomeriggio Gaetano Armao è intervenuto al confronto promosso dall’Ordine dei commercialisti sottolineando che “la madre di tutte le riforme e quella della pubblica amministrazione connessa alla necessità di rafforzare le ZES (zone economiche speciali) e le super ZES che abbiamo istituito rafforzando la fiscalità di vantaggio”. Il prof Armao ha poi ricordato che grazie al suo impegno “il tema dell’insularità con gli amici sardi ha avuto riscontro europeo e nazionale e che, possiamo dire con orgoglio, è diventata norma costituzionale che produce, come primo risultato, uno stanziamento sul bilancio dello Stato di 100milioni di euro. Ovviamente la fiscalità di sviluppo legata alle ZES speciali sono la chiave di volta per attrarre investimenti in Sicilia che consentono a pensionati e lavoratori di vivere in Sicilia ma operare a livello nazionale e internazionale”.

“La digitalizzazione della Sicilia che è arrivata al 60% contribuisce in maniera decisiva a completare questo mosaico per lo sviluppo della nostra terra”, conclude Armao.