Sicilia, a disposizione 18.2 miliardi di investimenti fino al 2026: previsti importanti interventi sui trasporti

8 Settembre 2022 16:53

Secondo il rapporto Svimez, nei cinque anni fra 2021 e 2026 la Sicilia avrà a disposizione 18,2 miliardi di investimenti: previsti importanti interventi di ammodernamento delle tratte ferroviarie

Nel corso del quinquennio che va dal 2021 al 2026 la Sicilia avrà a disposizione 18,2 miliardi di investimenti. Tali fondi andranno a impattare, in particolar modo, sul sistema dei trasporti e della mobilità dell’isola. È quanto emerge dal rapporto curato dalla Svimez e dall’Università di Catania in merito a “Politiche attive e Sistema delle Imprese. La Sicilia Polo di attrazione del Mediterraneo“.

Oltre i 2/3 dell’intero ammontare di spesa è destinato alla costruzione di nuove tratte ferroviarie, con radicali interventi di ammodernamento dei percorsi e l’acquisto di nuovo materiale rotabile, nuovi locomotori, raddoppio delle linee, degli impianti e lavori di estensione dell’elettrificazione alla totalità della rete, per dotare la regione Sicilia di una modalità di trasporto ferroviario ad alta velocità di rete, che non significa alta velocità di punta, ma un miglioramento degli standard qualitativi del servizio, con tempi e costi di spostamento concorrenziali rispetto al trasporto su gomma. Essendo la mobilità ferroviaria la meno inquinante a livello terrestre, disporrà di ulteriori risorse per investimenti fissi stanziati con fondi del PNRR, in previsione di una estensione dell’alta velocità al Sud continentale del Paese e di ammodernamento della rete locale, che per quanto riguarda i progetti in atto avviati nella Regione Sicilia, avrà ulteriori possibilità di potenziamento e integrazione.

Secondo quanto emerge dallo studio, la Sicilia ha avuto nel 2021 l’assegnazione di fondi aggiuntivi dal PNRR per circa 5,9 miliardi di euro su un totale complessivo di 56,6 miliardi ripartiti a livello territoriale fra tutte le regioni. Tali fondi sono destinati al raggiungimento degli obiettivi del piano e la parte distributiva vede prevalere le assegnazioni al Ministero delle Infrastrutture, pari al 15,7%. Per il presidente della Svimez Adriano Giannola, “la Sicilia è la porta di ingresso in Europa da sud. Ovviamente necessita di un lavoro di connessione, non solo con la Calabria ma con l’Europa. E’ il centro del Mediterraneo e può diventare, se inserita in una strategia e in una visione complessiva, un posto di accoglienza incredibile, una piattaforma logistica sostenibile, una tessera fondamentale per l’Italia“.

Il ragioniere generale della Regione Sicilia Ignazio Tozzo ha messo in luce, alla presentazione del rapporto, le difficoltà che le pubbliche amministrazioni riscontrano nell’utilizzo delle risorse pubbliche: “la burocrazia ha le proprie responsabilità, ma ci sono anche altre motivazioni, spesso sottovalutate: da un lato la mancata capacità di investire sul capitale umano, su nuove energie e nuove competenze. In Sicilia i concorsi pubblici sono bloccati da decenni. Così c’è poco da sperare nel futuro. E poi – ha aggiunto – c’è una questione di bilancio: secondo il decreto legislativo 118/2011 le regioni in disavanzo devono avere sotto controllo le proprie capacità di spesa. La cosa assurda è che la capacità di spesa alla quale si fa riferimento non distingue tra spesa corrente e spesa per investimenti. La Sicilia, ad esempio ha una capacità di spesa vincolata e compressa. A questo si associa una questione di tempi. Sulla spesa corrente queste regole hanno un senso, ma sugli investimenti non hanno senso, soprattutto se si fa riferimento a fondi extra regionali. Chiediamo al governo – ha concluso – la modifica di queste norme rendendole più snelle. Rispetto al Pnrr il rischio è che prima ancora di partire siamo azzoppati“.