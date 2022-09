Calcio a 5, prima vittoria per la Siac Messina: contro il Futsal Rosolini finisce 2-1

11 Settembre 2022 11:03

La Siac Messina batte per 2-1 il Futsal Rosolini: il commento della sfida

Finisce con il risultato di 2-1 per la Siac la partita contro il Futsal Rosolini. A segnare per i biancoazzurri sono Damiano Di Rosa e Mirko Merlino. La Siac parte subito forte impensierendo più volte la difesa avversaria nei primi minuti. I padroni di casa vanno vicinissimi al gol con Colavita che si fa però ipnotizzare dal portiere avversario che spedisce in angolo. Ci pensa poco più tardi Damiano Di Rosa a sbloccare il risultato: con un bel diagonale all’angolino, il pivot classe 2001 fa 1-0 per la Siac. A metà primo tempo Farinella anticipa l’attaccante avversario e trova con un gran passaggio Merlino che sigla il 2-0 biancoazzurro dopo una bella serpentina verso la porta e un gran tiro che si insacca all’incrocio. A 1′ dalla fine della prima frazione di gioco Esposito riceve il secondo cartellino giallo per aver sgambettato, a detta degli arbitri, un avversario involato verso la porta.

Il risultato rimane fisso sul 2-0 per buona parte del secondo tempo. La difesa biancoazzurra chiude tutti gli spazi e per gli avversari è difficile trovare il varco. Al 24′ del secondo tempo il Rosolini accorcia le distanze sfruttando l’unico momento di distrazione della Siac. Il risultato non cambia e la partita termina sul risultato di 2-1. Una grande gara da parte di tutta la squadra con un’ottima fase difensiva e un’eccellente solidità. La Siac trova un’importante vittoria grazie ai gol di Damiano Di Rosa, al suo 2° centro stagionale dopo le prime 2 uscite, e a Mirko Merlino. Per il laterale si tratta della prima rete con la maglia della Siac in questa stagione dopo un buon match disputato condito da un bellissimo centro.