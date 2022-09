Settimana corta a scuola per ridurre i consumi energetici? Le parole del Ministro Bianchi

9 Settembre 2022 15:55

Le parole del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi in merito alla proposta di settimana corta di presenza a scuola per ridurre i consumi energetici

Il problema energia si ripercuoterà anche a scuola? Dopo le gravi conseguenze della pandemia subite da bambini e ragazzi, tra DaD, protocolli confusionari e in continua evoluzione, ma anche zero socialità, la nuova stagione alle porte dovrebbe rappresentare quella del ritorno alla normalità totale dopo oltre due anni. Incombe, però, la questione energetica. C’è stato, infatti, chi ha anche proposto una settimana più corta di presenza per ridurre i consumi.

Di questo ha parlato, a 24 Mattino su Radio 24, il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi: “le scuole devono essere le ultime su cui intervenire in merito ai temi energetici. Dopodiché ci sono le autonomie delle scuole: se una scuola decide di organizzare una propria struttura può farlo, ma si parte dalla didattica. La chiusura delle scuole il sabato per far fronte in parte ai problemi energetici? Io non ho mai chiusure di principio, ma il mio principio è: si parta dall’esigenza dei ragazzi e dall’esigenza di garantire un servizio nel modo migliore”.