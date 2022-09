Serie C: Crotone beffato e il Catanzaro lo riaggancia in vetta, Messina ultimo. Risultati e classifica

24 Settembre 2022 22:34

Si è conclusa anche la 5ª giornata del girone C di Serie C: tutti i risultati e la classifica aggiornata

In un insolito sabato sera è andata in scena la 5ª giornata del girone C di Serie C. Torna la “parità calabrese” in vetta. Crotone beffato nel finale a Potenza (1-1 con pari locale all’89’), raggiunto così al primo posto dal Catanzaro, che recupera i due punti persi la settimana scorsa stracciando 3-0 al Ceravolo il Messina, sempre più ultimo e a un punto. Poker Pescara in casa di un Foggia già in crisi, vince anche il Monopoli, oltre alle matricole Giugliano e Gelbison. Cade ancora l’Avellino. Di seguito risultati e classifica.

RISULTATI 5ª GIORNATA SERIE C GIRONE C

SABATO 24 SETTEMBRE

ore 12:30

Monterosi-Francavilla 2-1

ore 14:30

Fidelis Andria-Picerno 1-1

ore 20:30

Catanzaro-Messina 3-0

Foggia-Pescara 0-4

Gelbison-Taranto 3-0

Giugliano-Turris 4-1

Juve Stabia-Viterbese 0-0

Latina-Avellino 1-0

Monopoli-Audace Cerignola 2-1

Potenza-Crotone 1-1

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C