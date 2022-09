Serie B, il Perugia esonera Castori: fatale la sconfitta nel derby umbro

19 Settembre 2022 17:53

E nel trambusto generale, una panchina salta. Non tra quelle annunciate, però. Il Perugia, con una breve nota ufficiale, ha comunicato l’esonero di Fabrizio Castori: “AC Perugia Calcio comunica di aver sollevato Fabrizio Castori dalla guida tecnica della prima squadra. A mister Castori, al vice Riccardo Bocchini, al preparatore atletico Carlo Pescosolido, al collaboratore tecnico Tommaso Marolda e al match analyst Marco Castori vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno, la serietà e la correttezza dimostrati. Rimarrà con il nuovo gruppo di lavoro il preparatore dei portieri Cristiano Lupatelli. A breve la società comunicherà il nome del nuovo allenatore”.

Fatale al tecnico marchigiano la sconfitta di ieri nel sentitissimo derby umbro in casa della Ternana. Evidente la delusione del club per una partenza (4 punti in 6 partite) che non è quella sperata, soprattutto per un tecnico che due anni fa aveva conquistato una promozione in A con la Salernitana con una squadra non di certo data per favorita. E quindi, dopo Palermo, Sudtirol e Como (anche se in questo caso per i motivi di salute di Gattuso), salta un’altra panchina, in attesa delle preannunciate novità a Pisa e Benevento.