Serie B, tremano tre panchine. E Inzaghi potrebbe ritrovare un altro campione del mondo

19 Settembre 2022 16:32

Tremano tre panchine in Serie B dopo sei giornate: il Pisa torna all’antico, il Como va su Longo e per il Benevento c’è una nuova suggestione al posto del reggino Caserta

Sei giornate di Serie B. C’è chi è felice, c’è chi è disperato. Al netto di una Reggina che vola, di un sorprendente Bari, di Brescia, Frosinone, Genoa e Cagliari che “restano sul pezzo”, ci sono poi società che già pensano di cambiare guida tecnica. E, fondamentalmente, sono sempre le stesse, quelle cioè che già da settimane non vivono momenti tranquilli. Quindi il Como, che cerca il sostituto di Gattuso dopo le note vicende con quest’ultimo, ma anche Benevento e Pisa, le cui situazioni sono in bilico già da un po’.

A fare il punto della situazione è Sky Sport. Per quanto riguarda i lariani, è pronto l’arrivo di Moreno Longo, l’anno scorso all’Alessandria. Per lui biennale. In casa sannita trema invece il reggino Fabio Caserta, già ad inizio stagione sulla graticola ma poi in grado di riprendersi con due vittorie consecutive. Le sconfitte con Cagliari e Brescia, però, hanno riportato tutto al punto di partenza. E se qualche settimana fa si era parlato di Daniele De Rossi, ora Sky fa il nome di un altro campione del mondo, e che campione del mondo: Fabio Cannavaro. Il capitano della vincente nazionale del 2006, poi premiato con il Pallone d’Oro, ritroverebbe sia Grosso che Pippo Inzaghi in Serie B. Il Pisa, invece, potrebbe tornare all’antico: dopo la sconfitta interna contro la Reggina, pari a Venezia, ma Maran resta in discussione e si torna a parlare di D’Angelo.