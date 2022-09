Serie B, si separano le strade del Como e di mister Gattuso: il comunicato

8 Settembre 2022 12:28

“Il mister avrà bisogno di un periodo di riposo prolungato”, ha spiegato in una nota la società lombarda che si dichiara obbligata “a valutare ogni possibile soluzione”

Si separano, almeno in questo momento, le strade del Como e del tecnico Giacomo Gattuso. Dalla prossima partita l’allenatore classe 1968 non guiderà la squadra lombarda perché “ha bisogno di un periodo di riposo prolungato”. Lo ha reso noto il club tramite una nota stampa ufficiale. Indiscrezioni segnalano come sostituto il nome di Luca D’Angelo, artefice della grande stagione del Pisa lo scorso anno e attualmente senza panchina. Di certo c’è che il nuovo arrivato dovrà prendere in mano un gruppo di calciatori che ha raccolto soltanto due punti in queste prime quattro giornate del campionato di Serie B.

Di seguito la nota ufficiale con la quale il Como ha comunicato la separazione dal tecnico: “Como 1907, di comune accordo con Giacomo Gattuso, comunica che il Mister avrà bisogno di un periodo di riposo prolungato. Sfortunatamente in questo momento non è possibile stabilire quanto tempo servirà all’allenatore per ristabilirsi totalmente e per questo motivo, nell’interesse della squadra e della stagione, il club è obbligato a valutare ogni possibile soluzione. Jack Gattuso rimane parte integrante della famiglia del Como, per quello che ha fatto e per quello che farà per il Club in futuro.”.