Serie B, dramma in casa Cagliari: è morta la moglie di mister Liverani

20 Settembre 2022 20:48

Il tecnico del Cagliari Fabio Liverani ha perso la moglie: il cordoglio del Lecce, sua ex squadra

Un gravissimo lutto ha colpito Fabio Liverani. L’allenatore del Cagliari ha infatti perso la moglie. A renderlo noto, attraverso un messaggio di cordoglio, è il Lecce, sua ex squadra, che “esprime il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie e abbraccia i figli Mattia e Lucrezia partecipando al grande dolore per la scomparsa dell’amata madre”, si legge in una breve nota social.

L’ex centrocampista della Lazio, con un importante passato anche tra Fiorentina e Palermo, era tornato in sella, sedendosi questa estate proprio sulla panchina del Cagliari, dopo la poco felice esperienza a Parma, successiva proprio agli splendidi tre anni sul Salento, in cui aveva ottenuto il doppio salto consecutivo dalla C alla A. E proprio da Lecce sono tantissimi i messaggi di condoglianze da parte dei tifosi. Condoglianze a cui si unisce anche la nostra redazione.