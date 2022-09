Serie B, difesa azzurra quasi completa: a Benevento annunciano Cannavaro, ma quello sbagliato…

21 Settembre 2022 16:58

Buffon (che ancora gioca), poi Grosso a Frosinone e ora Cannavaro a Benevento, ma in panchina. Mettiamoci Nesta (o Materazzi) e Zambrotta e la difesa è pronta. Sì, quella difesa, quella storica retroguardia azzurra che nel 2006 ha alzato la Coppa del Mondo con l’Italia. E davanti non dimentichiamoci di Pippo Inzaghi, che al momento guarda tutti dall’alto con la Reggina. Dopo l’esonero di Fabio Caserta, il club sannita ha ufficializzato l’arrivo dello storico capitano “mondiale”, baluardo di quella squadra e pochi mesi dopo Pallone d’Oro. In seguito alle diverse esperienze all’estero, tra Emirati e Cina, l’ex difensore napoletano è alla sua prima esperienza in Italia.

Un po’ di emozione, e ci sta, da parte della società giallorossa, che nell’annunciarlo con entusiasmo sui canali social ha scritto “Paolo”, anziché “Fabio” Cannavaro. Paolo è ovviamente il fratello, anch’egli ex difensore, che sarà comunque presente nello staff del tecnico. Il tweet è stato immediatamente cancellato e ripostato, ma agli utenti non è sfuggito. Ai tifosi del Benevento, invece, ovviamente, poco importa. All’entusiasmo per l’arrivo di un grande calciatore sperano possano essere collegati i risultati. E per Reggio Calabria, il 27 novembre, una grande vetrina: c’è Reggina-Benevento, al Granillo si ritrovano due campioni del mondo.