Messina, Gioveni: “soccorso urgente alla scuola Cannizzaro Galatti per carenza di aule”

16 Settembre 2022 11:32

Libero Gioveni, consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia, sottolinea le difficoltà della scuola Cannizzaro Galatti relative alla carenza di aule

“Urge andare in soccorso alla scuola Cannizzaro Galatti per la carenza di aule in quanto l’istituto Spirito Santo non sembra voler concedere più i propri locali!”. Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, chiede che si trovi una immediata soluzione alternativa a quella che era stata prospettata, in aggiunta all’utilizzo già in essere delle aule dell’istituto Cristo Re, con l’altro istituto religioso che sembra però aver dato forfait dopo un parere negativo giunto direttamente da Roma.

“Non si conoscono bene i motivi del diniego che probabilmente saranno di natura economica – spiega Gioveni – ma è ovvio che Palazzo Zanca, dopo l’opzione certamente utile di Cristo Re, deve immediatamente trovare una sistemazione ancora per diverse altre decine di alunni.

Secondo una stima del preoccupato Dirigente scolastico, la prof.ssa Egle Cacciola che già stamattina sta chiedendo anche la disponibilità dell’Istituto Antoniano – prosegue il consigliere – servirebbero almeno 7 o 8 aule nelle quali distribuire, a seconda della loro capienza, almeno 6 classi fra scuola secondaria di primo grado e scuola primaria.

Faccio quindi appello alla sensibilità finora dimostrata dall’assessore Mondello – conclude Gioveni – perché il rischio che gli alunni vengano a fare lezione nell’atrio di Palazzo Zanca con banchi al seguito è davvero dietro l’angolo!“.