Scuola, la Calabria riparte dalle periferie: la Princi inaugura il nuovo anno al “Casalinuovo” di Catanzaro

13 Settembre 2022 14:21

Istruzione, la Regione riparte dalle periferie: Giusi Princi inaugura l’anno scolastico della Calabria al “Casalinuovo” di Catanzaro con il Sindaco Fiorita

“Il nostro impegno è rivolto ad ogni angolo del territorio; ma vogliamo dare un forte segnale di attenzione alla periferia”. A dirlo è Giusi Princi, Vicepresidente della Regione con delega anche all’Istruzione, annunciando che, in occasione dell’avvio delle lezioni scolastiche, la Calabria vuole simbolicamente ripartire proprio da quelle aree dove la presenza delle istituzioni deve essere più intensa ed evidente.

E per inaugurare il nuovo anno scolastico, di concerto con il Sindaco della città capoluogo, Nicola Fiorita, è stato individuato l’Istituto Comprensivo “Casalinuovo”, quartiere Fortuna del Comune di Catanzaro, presieduto dalla Dirigente scolastica, Maria Riccio. L’appuntamento è domani mattina, alle ore 8.45, in via Stretto Antico 29 – CZ.