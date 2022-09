26 Settembre 2022 18:06

Elezioni, Renato Schifani è il nuovo presidente della Regione Sicilia: niente da fare per Cateno De Luca

Ormai è praticamente ufficiale, anche se mancano tante sezioni da scrutinare: il successore di Nello Musumeci e Renato Schifani. L’esponente di Forza Italia riesce ad avere la meglio nei confronti dell’ex sindaco di Messina, Cateno De Luca, il quale ha lottato come un leone per avere la meglio nei confronti del Centro/Destra riuscendo a sopravanzare Chinnici, Di Paola e Armao.

Renato Schifani è stato presidente del Senato. Dal 5 dicembre 2013 al 13 aprile 2014 è stato presidente del Nuovo Centrodestra e dal 12 febbraio 2015 fino al 19 luglio 2016 è stato capogruppo al Senato di Area Popolare, tornando in Forza Italia. Il 12 agosto 2022 viene scelto da Fratelli d’Italia, dalla terna proposta da Berlusconi, come candidato della coalizione di centro/destra per le elezioni regionali in Sicilia. Viene sostenuto da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Unione di Centro, Democrazia Cristiana, Popolari e Autonomisti.