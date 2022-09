Schifani è il nuovo Presidente della Regione Sicilia: “il Ponte sullo Stretto sarà realtà”

26 Settembre 2022 19:19

Le parole di Renato Schifani, nuovo Presidente della Regione Sicilia, sul Ponte sullo Stretto

“Il mio desiderio è vedere una Sicilia che si smuova, che esca dalle sacche di un certo immobilismo. Mi interrogo su dove va questa Sicilia, per questo mi confronterò con tutti gli assessori uscenti e mi farò dare un elenco di tutti gli impegni finanziari che non hanno dato luogo a progetti esecutivi“. Queste le parole di Renato Schifani, prossimo a diventare ufficialmente il nuovo presidente della Regione Siciliana, nel corso della sua conferenza stampa in seguito all’ormai certa vittoria elettorale: “Per esempio il Ponte sullo Stretto lo vuole il centrodestra nazionale così come il centrodestra regionale, sarà una realtà ovvia – ha aggiunto – Voglio dare lavoro ai nostri giovani. Questo si crea attraendo investimenti privati, gruppi che devono realizzare opere e attività produttive ai quali in passato è stato detto un nì, il tutto facendo combaciare interesse economico e ambiente“.