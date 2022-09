Scalinata di Via Giudecca, l’attenzione del Ministero della Cultura: “patrimonio per Reggio Calabria”

16 Settembre 2022 14:49

A tal proposito sarà riconosciuta la “Comunità Patrimoniale Scalinata Monumentale di via Giudecca – RC”, che nascerà ufficialmente sabato 24 settembre

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2022, la città di Reggio Calabria e in modo particolare la storica Via Giudecca, vivranno un momento di straordinaria rilevanza. Come specificato in una nota diffusa sul sito ufficiale del Ministero della Cultura, nella giornata di sabato 24 settembre, dalle ore 18.00, verrà difatti ufficialmente costituita la “Comunità Patrimoniale Scalinata Monumentale di via Giudecca – RC”. “Si tratta di un elemento imprescindibile del patrimonio culturale e identitario della comunità reggina”, è specificato dalla responsabile Simona Santa Maria Lanzoni. La Comunità, nata nell’aprile del 2021, è formata da liberi cittadini che hanno restituito bellezza e decoro alla scalinata monumentale e che quotidianamente ne hanno cura.

Tre i momenti di dialogo e di confronto fra cittadini e associazioni:

Giudecca ieri: memorie storiche raccontate da chi, nel passato, ha vissuto questo luogo;

Giudecca oggi: il ruolo della Comunità per la rinascita della Giudecca dopo un decennio di chiusura e di degrado e il ruolo della “Convenzione di Faro”;

Giudecca domani: idee e progetti, in Comunità, per un futuro sostenibile della Scalinata Monumentale.

Momenti ed intermezzi musicali accompagneranno l’iniziativa.