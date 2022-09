Ancora tanta Sicilia a Striscia la notizia: su Canale 5 sbarcano Fabrizio e Federico, “I Sansoni”

23 Settembre 2022 15:15

Striscia la notizia parla sempre più siciliano: quest’anno, nuova rubrica a cura di due palermitani, Federico e Fabrizio, “I Sansoni”

Striscia la notizia e la Sicilia, un legame che ormai va avanti da tempo ed è sempre più forte. Nello storico programma di Canale 5, infatti, sbarcano – con la nuova stagione – altri due personaggi dell’isola. Chi sono? I fratelli Federico e Fabrizio, che formano il duo de “I Sansoni”. Sono di Palermo e ormai da anni deliziano il pubblico social con i loro simpatici sketch, dall’alto soprattutto degli 1,1 milioni di followers su Facebook (senza dimenticare ovviamente You Tube, Instagram e Tik Tok). L’annuncio arriva direttamente da loro due, dai loro profili social: “È con grande onore che annunciamo il nostro ingresso nella grande famiglia di Striscia la notizia. A partire dalla prossima settimana realizzeremo una rubrica comica, figlia di quei “Fake Trailer” che sono nati qui sul web con il nostro pubblico. La famiglia di #StrisciaLaNotizia ci ha da subito accolti con amore. E non vediamo l’ora di dare il massimo. Un grazie anche al nostro pubblico, che è stato sempre al nostro fianco e lo sarà anche in questo nuovo inizio. Quando i sogni si realizzano ti cambiano la vita. Non smettete mai di sognare! Vostri, Fabrizio e Federico”.

“I Sansoni”, però, sono solo gli ultimi di una lunga serie di siciliani che soprattutto nell’ultimo periodo hanno arricchito programmi e contenuti del contenitore Mediaset. In primis, non ce ne vogliano gli altri, ci sono Ficarra e Picone, anch’essi palermitani e ormai da anni presenti alla conduzione. Poi anche l’attuale inviata Stefania Petyx, così come Roberto Lipari, che nell’ultima stagione ha anche affiancato per qualche puntata Sergio Friscia.