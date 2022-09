San Roberto, stabilizzate due impiegate al Comune: la soddisfazione del sindaco Micari

23 Settembre 2022 16:26

Hanno ottenuto un impiego a tempo indeterminato per effetto della Legge Regionale n.15/2008

Il Comune di San Roberto ha festeggiato un importante traguardo raggiunto da due sue dipendenti. “Natala Cotroneo e Caterina Imerti da oggi sono state stabilizzate con impiego a tempo indeterminato per effetto della Legge Regionale n.15/2008”, si legge nella nota dell’amministrazione Comunale. “Da primo cittadino esprimo una grande soddisfazione nel vedere premiate due persone garbate e gentili, che dopo una lunga gavetta rientrano nell’organico del nostro Comune, dando l’addio definitivo ai purtroppo tanti e troppi anni trascorsi all’insegna del precariato – commenta il sindaco Antonino Micari – . Da anni ho seguito e conosciuto i tanti impieghi a cui entrambe hanno sempre assolto con diligenza, competenza e soprattutto umiltà nell’imparare sempre e nell’essere a disposizione del cittadino e del prossimo. Qualità umane che apprezzo e che se fosse per me sarebbero il principale parametro per valutare chi opera nella pubblica amministrazione”.

“Le due impiegate hanno condiviso la propria felicità coi colleghi, ringraziando il sindaco Micari e la giunta per l’impegno profuso nel perfezionamento della stabilizzazione, tornando al lavoro con rinnovato spirito di abnegazione, consapevoli che i loro sforzi sono stati meritatamente contraccambiati dal Comune di San Roberto, un’amministrazione sempre attenta alla crescita dei propri dipendenti”, conclude la nota.