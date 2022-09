San Giovanni in Fiore, il 30 settembre la presentazione del libro di Gianluca Congi “Atlante fotografico degli uccelli del Parco Nazionale della Sila”

27 Settembre 2022 18:30

Venerdì 30 settembre sarà presentata al pubblico la seconda edizione del libro sugli uccelli della Sila a cura di Gianluca Congi

L’Amministrazione comunale di San Giovanni in Fiore (CS) – Assessorato alla Cultura, nell’ambito dell’iniziativa “Cultura in Fiore – Letture Florensi”, venerdì 30 settembre alle ore 17:30 presso la sala Saverio Marra del Museo Demologico (Abbazia Florense) – San Giovanni in Fiore, presenterà il libro: “Atlante fotografico degli uccelli del Parco Nazionale della Sila con inediti contributi sull’avifauna silana” – 2° edizione – di Gianluca Congi.

Introduce l’assessore alla cultura Antonello Martino, modera il giornalista Antonio Mancina, interviene Gianluca Congi, autore del libro nonchè Vice Presidente della Società Ornitologica Italiana.