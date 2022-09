Salvini a Crotone: “alla Calabria serve l’autonomia differenziata, basta con l’immigrazione clandestina”

19 Settembre 2022 20:40

Salvini a Crotone: “l’autonomia differenziata serve soprattutto al Sud. Pensate al patrimonio culturale, di cui è ricca la Calabria”

Ultime battute di campagna elettorale in vista delle elezioni politiche di domenica 25 settembre. Nuova tappa in Calabria per Matteo Salvini, leader della Lega, a Crotone: “l’autonomia differenziata serve soprattutto al Sud. Pensate al patrimonio culturale, di cui è ricca la Calabria. Il senso è gestire le risorse sul territorio e far prevalere la competenza”.

Il capo del Carroccio prosegue: “basta con l’immigrazione clandestina. Ci sono una marea di italiani in difficoltà, non possiamo permetterci di mantenere persone che arrivano da ogni parte del mondo. Non penso che chi partiva da Crotone nel ‘900 a nessuno regalavano la casa, 30 euro al giorno. In Italia c’è futuro per chi porta lavoro, rispetto e ogni tanto dice grazie”.