Elezioni, Salvini a Catania: “il Ponte sullo Stretto sarà realtà”

16 Settembre 2022 21:01

Salvini a Catania sul Ponte sullo Stretto: “ai siciliani costa di più non farlo che farlo”

Entra nel vivo la campagna elettorale in Sicilia in vista delle elezioni regionali e politiche del prossimo 25 settembre. I vari leader nazionali stanno girando in lungo ed in largo l’Italia alla ricerca del massimo consenso possibile. Tappa a Catania, questa sera, per Matteo Salvini, leader della Lega. In un pubblico comizio, l’ex ministro degli interni, ha detto: “qua in Sicilia la Lega vince con il Centrodestra e quindi il Ponte sullo Stretto è nel programma. Ai siciliani costa di più non farlo che farlo. Oltretutto il Ponte permette di collegare Palermo a Roma in poche ore. Certo, non è la soluzione di tutti i mali dei siciliani perché occorrono strade, ferrovie. Qua ci sono due terzi di ferrovie che vanno a gasolio. Anche le Ferrovie dello Stato dovranno fare il loro. Siccome quando prendo un impegno lo porto fino in fondo, il Ponte sarà realtà”, evidenza.

“Bisogna realizzare i termovalorizzatori come succede in tante in tutta Europa: non ci sono alternative, i troppi no condannano l’Italia all’arretratezza”, rimarca Salvini. “Sul caro bollette che tanti problemi crea agli italiani, sono necessari almeno 30 miliardi oggi per evitare di spenderne almeno tre volte tanto domani tra disoccupazione e cassa integrazione”, conclude il leader del Carroccio.