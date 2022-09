Morte arcivescovo Nolè: Salvini annulla la tappa di Cosenza

19 Settembre 2022 12:45

“Per rispetto lutto cittadino e dei funerali dell’Arcivescovo di Cosenza-Bisignano, monsignor Nolè”, è la motivazione

Il leader della Lega Matteo Salvini sarà oggi in Calabria e farà tappa solo a Crotone. E’ stata annullata infatti la tappa inizialmente prevista a Cosenza “per rispetto del lutto cittadino e dei funerali dell’Arcivescovo di Cosenza-Bisignano, monsignor Nolè”. Oggi sono previsti i funerali alle 15 in Cattedrale, mentre il sindaco Franz Caruso ha proclamato il lutto cittadino tramite una nota, in cui ha scritto di aver “voluto così manifestare in modo tangibile e solenne il dolore della città di Cosenza ed il profondo cordoglio di tutta l’Amministrazione comunale per la scomparsa di mons. Nolè”.

Salvini quindi sarà in piazza della Resistenza a Crotone alle 16:30 per la sua unica iniziativa elettorale in Calabria.