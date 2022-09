Guerra Ucraina, apertura della Russia: “disponibili a riprendere trattato su armi nucleari con Usa”

30 Settembre 2022 10:15

La Russia si è dichiarata “aperta a riprendere le ispezioni ai sensi del trattato New Start e a considerare la possibilità di incontri di persona di una commissione congiunta di rappresentanti di Stati Uniti e Russia”

Il governo russo ha annunciato ieri di essere al lavoro per trovare una possibilità di un incontro “faccia a faccia” con i negoziatori statunitensi per uno storico trattato sul controllo degli armamenti nucleari. In una riunione tenutasi a Mosca, come riportato dall’agenzia Reuters, il portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova ha affermato che la Russia “è aperta a riprendere le ispezioni ai sensi del trattato New Start e a considerare la possibilità di incontri di persona di una commissione congiunta di rappresentanti di Stati Uniti e Russia”. “Si sta prendendo in considerazione la loro ripresa”, che era stata interrotta nel 2020 a causa del dilagare della pandemia del Covid-19. “Sono allo studio le possibilità di tenere una sessione in presenza della commissione consultiva bilaterale”, ha detto ancora Zakharova.

Il trattato stabilirebbe quali sono i limiti nella quantità di armi nucleari che ciascuna delle due parti può dispiegare e delinea i termini per la verifica e l’ispezione dei rispettivi arsenali nucleari, un grande accordo diplomatico nonostante le relazioni abbiano toccato il fondo dopo l’escalation del conflitto in Ucraina.