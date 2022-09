Russia, sparatoria in una scuola a Izhevsk: un morto e almeno 6 studenti feriti

26 Settembre 2022 10:25

Un individuo è entrato in classe ed ha aperto il fuoco

Grave notizia arriva dalla Russia. Una sparatoria si è verificata in una scuola a Izhevsk, città situata a est di Mosca, capitale della Repubblica dell’Udmurtia. Un individuo è entrato in classe ed ha aperto il fuoco: sul web circola il video di un’insegnante coraggiosa che è riuscita a barricarsi in una stanza con i suoi alunni. Diversi studenti di altre classi, però, sarebbero stati anche colpiti. Alcuni di loro sono scappati saltando dai piani superiori, 2 di loro hanno avuto ferite gravi, mentre altri 4 hanno riportato lievi contusioni. Nel conflitto a fuoco sarebbe stata uccisa anche la guardia di sicurezza della scuola.

La situazione è in costante aggiornamento ed il numero di morti e feriti potrebbe essere in aumento. Secondo fonti locali, il numero di vittime potrebbe essere salito a 7 (4 adulti e 3 studenti). L’aggressore, secondo quanto scrive la Tass, si sarebbe suicidato al quarto piano dell’istituto.