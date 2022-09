La Russia annette i territori ucraini, Putin: “ora Kiev cessi il fuoco e negoziamo”. Meloni: “minacciata la sicurezza in Europa”

30 Settembre 2022 15:54

L’Ucraina, ha affermato Putin durante la cerimonia di annessione delle quattro regioni alla Federazione Russa, “deve cessare il fuoco cominciato nel 2014, noi siamo pronti a tornare al tavolo dei negoziati. Ma la scelta dell’annessione della popolazione delle quattro regioni ucraine non è più in discussione

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato al Cremlino i trattati di annessione delle regioni ucraine di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia, alla presenza dei leader separatisti di questi territori, che hanno siglato a loro volta i documenti. “L’Occidente vuole renderci una colonia, vuole defraudarci, non vuole una cooperazione. Anche la nostra cultura li spaventa, il nostro fiorire è un pericolo per loro. Sta portando avanti una guerra ibrida contro la Russia”. “L’Occidente ha cercato e sta cercando una nuova occasione per indebolire e distruggere la Russia, sono ossessionati dall’esistenza di un Paese così grande e ricco”, ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin nella cerimonia. Quello dell’Occidente “è un delirio, un inganno vero e proprio, con doppi e tripli standard. Con tutte queste regole false la Russia non ha intenzione di vivere”, ha aggiunto.

All’Occidente “non serve la Russia, ma a noi sì”, ha continuato. “Per loro il nostro fiorire è un pericolo: a loro non serve la Russia, ma serve a noi. La Russia sarà sempre la Russia, difendiamo il nostro stato e i nostri valori”. “L’economia russa è stata colpita da sanzioni dall’invasione dell’Ucraina a febbraio, con l’Unione Europea che ha cercato di emanciparsi dalle importazioni di gas. Sono stati gli Usa a pretendere da Italia e Germania e altri paesi che impongano nuove sanzioni”, ha detto. Poi in riferimento all’Ucraina: “deve cessare il fuoco cominciato nel 2014, noi siamo pronti a tornare al tavolo dei negoziati. Ma la scelta dell’annessione della popolazione delle quattro regioni ucraine non è più in discussione. Questi territori sono nostri per sempre. Usa? Gli Stati Uniti sono stati il solo Paese al mondo ad aver usato le armi nucleari due volte e hanno creato un precedente”, ha detto Putin.

Annessioni Russia, Meloni: “Putin minaccia la sicurezza in Europa”

”Putin dimostra ancora una volta la sua visione neo imperialista di stampo sovietico che minaccia la sicurezza dell’intero continente europeo”. Giorgia Meloni, leader di Fdi, in una nota diffusa dal partito dopo il discorso del presidente russo per sancire l’annessione alla Russia delle regioni dell’Ucraina in cui, la scorsa settimana, sono stati organizzati i referendum.

“Questa ulteriore violazione delle regole di convivenza tra Nazioni da parte della Russia conferma la necessità di compattezza e unità delle democrazie occidentali”, ha aggiunto. “La dichiarazione di annessione alla Federazione russa di quattro Regioni ucraine dopo i referendum farsa svoltisi sotto violenta occupazione militare non ha alcun valore giuridico e politico”, ha quindi affermato Meloni.