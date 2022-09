Russia, nuovo guasto al Nord Stream: “trasporto gas sospeso a tempo indeterminato”

2 Settembre 2022 19:19

Perdite di olio, l’operatività della turbina non è sicura: il Nord Stream continuerà a non fornire ancora gas all’Europa

Gazprom ha individuato alcune perdita di olio nel corso dei lavori di manutenzione in corso alla stazione di compressione di Portovaya, il trasporto di gas dalla Russia verso l’Europa non riprenderà quindi domani come precedentemente annunciato dall’azienda. “I guasti e danni individuati – spiega Gazprom sul suo canale Telegram – non consentono una operatività sicura ed esente da problemi del motore della turbina”. Per questa ragione “il trasporto di gas” è stato “completamente fermato” finché non saranno risolti i problemi. Un grave problema dunque per i Paesi soprattutto del Nord Europa in vista della stagione autunnale, che si preannuncia problematica sotto il profilo energetico.

La società russa spiega inoltre che le perdite riguardano “le connessioni dei cavi dei sensori di velocità del rotore di bassa e media pressione, la connessione a spina del cavo della piastra BPE2 inclusa nel motore. Olio è stato trovato anche nell’area della linea dei cavi nella morsettiera esterna del sistema di controllo automatico GPA all’esterno dell’involucro termoisolante. Il rapporto di rilevamento delle perdite d’olio è stato firmato anche da rappresentanti di Siemens”. I danni “non consentono un funzionamento sicuro e senza problemi del motore a turbina a gas. Al riguardo, è necessario adottare gli opportuni provvedimenti e sospendere l’ulteriore esercizio dell’unità di compressione gas Trent 60”.