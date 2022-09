La Russia è sicura: “Italia spinta a suicidio economico per follia sanzioni, italiani soffriranno”

6 Settembre 2022 12:11

La portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, su Telegram ha praticamente avvertito l’Italia: a detta sua, infatti, “Roberto Cingolani ha presentato il suo piano per ridurre la dipendenza dell’economia italiana dagli idrocarburi russi. E’ chiaro che questo piano viene imposto a Roma da Bruxelles, che a sua volta agisce su ordine di Washington, ma alla fine saranno gli italiani a soffrirne“. Per la portavoce, le sanzioni, volute da chi è “seduto dall’altra parte dell’Oceano”, sono “diventate uno strumento di concorrenza sleale per gli imprenditori italiani”. Secondo lei Roma “è spinta, a quanto pare, non solo ad atti insensati, ma al suicidio economico per realizzare la follia delle sanzioni euro-atlantiche”.

Zakharova illustra le conseguenze per l’economia italiana , ponendo l’accento sugli “ostacoli per l’enorme numero di russi in visita” nel nostro paese. “E quando la laboriosa economia italiana crollerà, gli Yankees la compreranno a buon mercato. Come è sempre stato”. Zakharova invita quindi a “non contare sugli investitori cinesi” perché “dopo gli insulti dall’Occidente, Pechino non pagherà i conti degli altri”.