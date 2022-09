Russia: domani Putin firmerà gli accordi per l’annessione dei territori ucraini

29 Settembre 2022 12:29

Subito dopo seguirà un discorso alla Nazione

La Russia prosegue sulla propria strada e domani, alle ore 15:00, al Cremlino verranno firmati gli accordi per l’ingresso dei territori di Donetsk, Lugansk, Zaporozhye e Kherson all’interno della propria Federazione. In seguito, il presidente Vladimir Putin farà una dichiarazione alla Nazione. Lo ha annunciato Dmitry Peskov, portavoce del leader russo.

In assenza di riconoscimento internazionale, il processo non è stato monitorato in modo indipendente. Secondo i risultati comunicati, e diffusi dalle agenzie di stampa russe, a Donetsk e Luhansk fino al 99,23% delle persone ha votato a favore dell’adesione alla Russia. A Zaporizhzhia, la percentuali delle persone favorevoli all’adesione è stata del 93%, mentre a Kherson ha toccato l’87%. “L’Ue denuncia lo svolgimento di referendum illegali e il loro esito falsificato”, nei territori dell’Ucraina occupati dalla Russia e lo ha ribadito questa mattina anche Mario Draghi in una telefonata avuta con Volodymyr Zelensky.